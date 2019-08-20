Экономика
Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозовИнтерфакс вчера в 08:26
Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали рост выручки МТС во II квартале на 7,8% - до 123 млрд рублей. Рост показателя OIBDA ожидался на 3,6%, до 55,8 млрд рублей, рентабельность OIBDA - на уровне 45,3%.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Обновлено вчера в 10:49
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В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
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Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
В Киеве оценили возможность возвращения России в G8
Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Двигатель Aurus применят в малой авиации
На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Политика
Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США
Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
«Фильм, в котором». Яндекс рассказал, как россияне ищут кино
Обновлено в 04:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
После ЧП у Нёноксы отказали еще 2 пункта мониторинга радиации
После взрыва на полигоне в Северодвинске еще две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 04:15
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58
Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
Обновлено в 00:14
Футбол
Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:25
Общество
День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00