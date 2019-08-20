Экономика

Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозовИнтерфакс 08:26

1 фото
Во II квартале 2019 года выручка оператора МТС выросла на 9,4% в годовом измерении, до 125,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA за отчетный период увеличилась на 4,1% - до 56,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чистая прибыль по МСФО группы МТС за II квартал снизилась на 11% до 12,7 млн рублей

Банки.ру14:57

МТС улучшил прогноз по росту выручки в 2019 году

ТАСС08:47

Чистая прибыль МТС по МСФО во II квартале снизилась на 11%

ПРАЙМ08:06

Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов

Интерфакс08:26

МТС сообщил о сокращении прибыли

Rambler News Service08:17

Годовая дивидендная доходность МТС - более 10%

Finam.Ru12:10

МТС нарастила выручку во втором квартале на 9,4%

Финмаркет08:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Гаджеты

Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года

Обновлено в 06:21
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»

По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка

О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
Обновлено в 12:51
Кино

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»

Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие

Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Футбол

Раскрыт единственный шанс для «Краснодара» пройти «Олимпиакос»

Мой хороший друг за время просмотра игры в Португалии научился материться на языке конкистадоров, и сказал следующее: «Больше я игр «Краснодара» в ЛЧ смотреть не буду, такого валидольного футбола я не выдержу, игра непредсказуемая».
Обновлено в 09:42
Кино

Дэн Стивенс сыграет прообраз Лазарева в фильме Netflix о Евровидении

Обновлено в 07:28
Футбол

Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»

Обновлено в 13:30
Общество

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
Обновлено в 06:24
Футбол

Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться

Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено в 15:55
Политика

Оппозиция в Судане выдвинула своих кандидатов в Суверенный совет

Оппозиция Судана и переходный Военный совет выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет, который будет управлять страной.
Обновлено 18 августа в 11:35
Игры

EA показала геймплей Need for Speed: Heat

Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Футбол

Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем

У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Кино

Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»

Обновлено в 07:41
Политика

Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине

Обновлено вчера в 15:45
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего года

Компания Apple запустит стриминговый сервис Apple TV+ в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:51
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 13:26
Происшествия

Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки

По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено в 06:30
Политика

В Москве покажут главную архивную тайну XX века

Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье

Обновлено в 14:23
Общество

Большинство россиян не видит позитива в будущем

Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Обновлено в 16:38
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Врачи рассказали, чем могут быть вызваны боли в сердце

Врачи заявили, что причины боли в сердце могут быть вовсе не связаны с этим органом.
Обновлено в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное