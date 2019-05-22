Экономика

Финансовые нарушения выявлены в Большом театреГазета.Ru 08:42

Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Счетная палата нашла нарушения расходования средств в Эрмитаже

АБН02:28

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

РБК06:01

Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем

Комсомольская правда04:39

Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться

РИА Новости05:23

Счетная палата нашла нарушения в расходовании бюджета у Госфильмфонда, Большого театра и Эрмитажа

Коммерсантъ07:17

В Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде выявлены финансовые нарушения

Говорит Москва04:58

Счетная палата обратила внимание на проблему распространения билетов Большого театра, позволяющую спекулировать ими

Глас Народа02:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Футбол

Коутинью вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью вернулся к тренировкам и может принять участие в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией".
Обновлено в 11:28
Происшествия

Возгорание произошло в трамвае на юго-западе Москвы

Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице в среду, 22 мая.
Обновлено в 11:48
Космос

SpaceX продолжает испытания прототипа Starship

Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол

37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»

Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве

Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок

Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Обновлено в 11:21
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Культура

На Новой Голландии появятся гигантские улитки и кувшинки

Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Климова и Петренко воссоединились ради сына

Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Футбол

МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Подлодка «Ростов-на-Дону» вновь вышла в море

Представители военного ведомства добавили, что экипаж субмарины также выполнит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и подводном положении.
Обновлено в 05:51
Политика

Начальник управления Госохраны Украины ушёл в отставку

Обновлено в 11:46
Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Общество

Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Обновлено в 11:46
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Кольчугине сняли режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят.
Обновлено в 02:34
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Финансы

Минфин США предупредил о скором достижении лимита госдолга

Глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.
Обновлено в 11:02
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное