Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театреГазета.Ru 08:42
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Футбол
Коутинью вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью вернулся к тренировкам и может принять участие в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией".
Обновлено в 11:28
Происшествия
Возгорание произошло в трамвае на юго-западе Москвы
Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице в среду, 22 мая.
Обновлено в 11:48
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Футбол
37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»
Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве
Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
Обновлено в 00:14
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Культура
На Новой Голландии появятся гигантские улитки и кувшинки
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Климова и Петренко воссоединились ради сына
Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» вновь вышла в море
Представители военного ведомства добавили, что экипаж субмарины также выполнит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и подводном положении.
Обновлено в 05:51
Политика
Начальник управления Госохраны Украины ушёл в отставку
Обновлено в 11:46
Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Кольчугине сняли режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят.
Обновлено в 02:34
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Финансы
Минфин США предупредил о скором достижении лимита госдолга
Глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.
Обновлено в 11:02
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15