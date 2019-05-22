Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театреГазета.Ru 08:42
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Общество
В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны
В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Общество
Безопасность на транспорте должна быть нормой
В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
Обновлено в 06:26
Общество
Более 50 заведений общепита будут обслуживать ивановцев в День города
Отдельные праздничные программы в День города готовят на своих территориях некоторые предприятия общественного питания.
Обновлено в 04:53
Общество
Из нескольких один: объединение земельных участков
Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Путешествия
Эксперты обозначили восемь основных тенденций в туризме
Индивидуальный подход и рост значения технологий продолжат определять основные «тренды» в туризме.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников
Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено в 13:00
Общество
Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров
Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.
Обновлено в 09:23
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Max M2 получил обновление Android 9.0 Pie
Для смартфона ASUS ZenFone Max M2 выпущено обновление Android 9.0 Pie.
Обновлено в 10:50
Общество
Васильева рассказала о грядущем дефиците учителей в школах
Обновлено в 09:52
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Авто
«ТрансТехСервис» обновил автоцентр BMW в Казани
Обновлено в 08:20
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
США выдвинули ультиматум Турции по С-400
По информации CNBC, США требуют, чтобы «к концу первой недели июня Турция отменила многомиллиардную сделку с Россией».
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина расстроена и просит совет фанатов:у неё сошел дубайский загар, а подмосковное солнце к ней не прилипает.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Общество
Как правильно выбрать кондиционер в квартиру
Есть разные виды кондиционеров, однако одни из самых популярных - напольные, также их называют мобильными и сплит-системами.
Обновлено в 09:22
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00