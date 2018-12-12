Политика

Финансового директора Huawei выпустят под залог
РИА Новости
вчера в 18:47

Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.
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