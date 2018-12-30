Экономика

Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ
ТАСС
07:35

Прежний владелец группы Борис Минц в начале сентября передал контроль над ФГ "Будущее" кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I) рамках урегулирования долга O1 Group Минца перед Московским кредитным банком. После этого ФАС согласовала покупку НПФ "Будущее" компанией "Ленинградское адажио".
ТАСС07:35

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Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ

ТАСС07:35

Группа Будущее продала пенсионный бизнес совладельцу Региона Сударикову

Financial One10:23

У ФГ «Будущее» стало меньше «Будущего»

Коммерсантъ05:13
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Происшествия

Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге

Обновлено в 14:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Общество

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:19
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Кино

Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм

Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Спорт

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Политика

Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Обновлено в 10:16
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика

Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Футбол

Погба: «МЮ» при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью

Обновлено в 16:43
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Лукашенко объявил союз РФ и Белоруссии состоявшимся

Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Политика

Дети из иракских тюрем вернулись в Россию

Рамзан Кадыров отметил, что на борту самолета находились 30 детей (24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, оставшиеся из Москвы и Пензы).
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение

Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»

Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Политика

МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си из-за утечки данных журналистов

Министерство иностранных дел РФ не получало никаких обращений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» в связи с публикацией в соцсетях данных о ее сотрудниках.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.
Обновлено в 16:36
Спорт

Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Обновлено в 09:38
Политика

AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет

По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Общество

Долги по зарплатам строителей метро в Петербурге погашены полностью

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек

В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 10:51
Политика

Манафорта и Дерипаску связал экс-офицер ГРУ

Расследование провели журналисты Time и пришли к выводу, что экс-разведчик был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 07:50
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Борис Минц
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель и меценат, основатель Музея русского импрессионизма. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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