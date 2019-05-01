Финансы
Финансисты оценили целесообразность покупки валюты к отпускуВечерняя Москва 21:38
Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс» добавила, что угрозы существенного ослабления рубля в отсутствие новой волны санкций нет. С учетом этого экономически целесообразной аналитики считают покупку евро за 71,50-72,50 рубля и долларов за 63,6-65 рублей, сообщает РИА Новости.
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Аналитики дали рекомендации, стоит ли покупать валюту к летним отпускам
Телеканал Санкт-Петербург20:48
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