Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Цена смартфона Meizu 16Xs стартует с 23 тысяч рублей
Обновлено в 10:59
Здоровье
Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
На Месси напали во время отдыха на Ибице
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице.
Обновлено в 04:50
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Политика
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины.
Обновлено в 00:53
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Общество
В Таврическом саду вновь гибнут утки
Жители Петербурга жалуются на гибель уток в Таврическом саду.
Обновлено в 08:24
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Политика
Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы
Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Авто
Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Более 40 человек пострадали в аварии с автобусом в Черногории
В результате аварии в Черногории в больнице оказались 26 человек. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено в 09:55
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Спорт
Почему Логинов до сих пор не заключил контракт с СБР
После личной встречи с президентом союза Владимиром Драчёвым один из лидеров национальной команды подписал договор, а вот Логинов окончательного решения до сих пор не принял.
Обновлено в 12:50
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Сочи два человека разбились на гидроцикле
В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Футбол
Милевский сообщил, что Коноплянка получил предложение от «Краснодара»
29-летний Коноплянка выступает за «Шальке 04». Его контракт с немецким клубом в силе до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Наука
Маск: в беспилотной Tesla можно будет смотреть YouTube и Netflix
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени в электрокарах этой марки появится возможность смотреть видео с сервисов Netflix и YouTube.
Обновлено в 02:12
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19