Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новости10:57
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального
Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Транспорт
В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга
Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Кино
Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы
Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено в 04:28
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
В Афганистане убили двух военнослужащих США
Двое военнослужащих Соединенных Штатов были убиты в понедельник на территории Афганистана.
Обновлено в 14:09
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества
Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток
В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.
Обновлено в 14:25
Футбол
Хавбек «Хаддерсфилда» перешел в «Борнмут»
Полузащитник Филип Биллинг сменил «Хаддерсфилд» на «Борнмут». Сообщается, что с 23-летним датчанином подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Принца Чарльза обвиняли в смерти леди Дианы и угрожали расправой
Как поясняет редактор журнала Majesty Ингрид Стюард, общественность считала принца виновным в смерти жены, из-за чего ему и посылали письма с угрозами расправы.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»
В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов
Обновлено в 01:58
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.
Обновлено в 09:09
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20