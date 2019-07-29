с чего всё началось

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.

Происшествия Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Футбол Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара» Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.

Кино Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Политика Япония хочет принять участие в программе F-35 Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.

Армия и оружие В Афганистане убили двух военнослужащих США Двое военнослужащих Соединенных Штатов были убиты в понедельник на территории Афганистана.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Экономика Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1% Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.

Армия и оружие Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Армия и оружие В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С» Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Футбол Хавбек «Хаддерсфилда» перешел в «Борнмут» Полузащитник Филип Биллинг сменил «Хаддерсфилд» на «Борнмут». Сообщается, что с 23-летним датчанином подписан долгосрочный контракт.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Шоу-бизнес Принца Чарльза обвиняли в смерти леди Дианы и угрожали расправой Как поясняет редактор журнала Majesty Ингрид Стюард, общественность считала принца виновным в смерти жены, из-за чего ему и посылали письма с угрозами расправы.

Происшествия В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых» В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".