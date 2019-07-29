Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новости10:57

Подробнее о событии

Financial Times восхитилось российской налоговой системой

Взгляд.ру12:11

Financial Times (Великобритания): Россия создает фининспектора будущего (Financial Times)

ИноСМИ09:55

Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России

РЕН ТВ12:43

Журналиста Financial Times восхитила российская система налогообложения

Московский Комсомолец11:44

Ситуация с взиманием НДС в РФ благодаря информтехнологиям в разы лучше, нежели в Великобритании

Финмаркет10:59

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

РИА Новости10:57

В ФНС сообщили, что технологии позволили сократить недобор средств по НДС с 20% до 1%

ТАСС13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:03, Вашингтон
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

В Сети появилась откровенная переписка Глюк’оZы с молодым парнем

Обновлено в 13:00
Происшествия

Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального

Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Футбол

Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Кино

Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы

Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено в 04:28
Политика

Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Политика

Япония хочет принять участие в программе F-35

Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

В Афганистане убили двух военнослужащих США

Двое военнослужащих Соединенных Штатов были убиты в понедельник на территории Афганистана.
Обновлено в 14:09
Футбол

«Рубин» с минимальным счётом победил «Ахмат» в третьем туре РПЛ

Обновлено в 14:56
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Экономика

Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%

Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.
Обновлено в 14:25
Гаджеты

Компания Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома

Обновлено в 09:59
Футбол

Хавбек «Хаддерсфилда» перешел в «Борнмут»

Полузащитник Филип Биллинг сменил «Хаддерсфилд» на «Борнмут». Сообщается, что с 23-летним датчанином подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 14:54
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Принца Чарльза обвиняли в смерти леди Дианы и угрожали расправой

Как поясняет редактор журнала Majesty Ингрид Стюард, общественность считала принца виновным в смерти жены, из-за чего ему и посылали письма с угрозами расправы.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»

В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов

Обновлено в 01:58
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.
Обновлено в 09:09
Авто

Появились первые снимки новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Главное