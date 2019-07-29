с чего всё началось

Происшествия Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.

Происшествия В Зеленогорске фура застряла под «мостом глупости» По рассказам очевидцев в соцсетях, крупногабаритная фура не смогла проехать под железнодорожным мостом.

Наука Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных Эксперименты Накаути первыми были одобрены Министерством науки в соответствии с новыми правилами Японии.

Происшествия Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Политика В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.

Политика Украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник управления Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря прокомментировал на своей странице в Facebook требование президента Украины Владимира Зеленского уволить его.

Футбол Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов» Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.

Политика На Украину вернули собаку задержанных в России моряков Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.

Происшествия ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.

Экономика Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Политика Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Политика Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия «Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.

Происшествия В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.