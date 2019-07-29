Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новости10:57
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Транспорт
Движение на МЦД запустят в ноябре
Обновлено в 13:24
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Транспорт
В Испании из-за забастовки отменят более тысячи поездов
Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Интер» повысил предложение по Джеко
Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:52
Транспорт
Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список
Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
Обновлено в 17:01
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Технологии
Сбой произошел в работе мессенджера Slack
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения
Обновлено в 12:36
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Италии самолет упал на автостраду
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отмечает 10 месяцев отношений с любимым человеком
Известная российская балерина Анастасия Волочкова отмечает 10 месяцев отношений с любимым человеком, чье имя и лицо она продолжает тщательно скрывать от поклонников.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено в 07:17
Общество
Лимаренко съездил на фабрику и в магазин «Островной»
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году
Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 03:59
Общество
Суд разрешил кинотеатру не платить за музыку в американских фильмах
Российское авторское общество (РАО) не имеет права собирать с кинотеатров отчисления в пользу американских композиторов, решил 24 июля Суд по интеллектуальным правам.
Обновлено в 17:37
Политика
В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины.
Обновлено в 18:10
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12