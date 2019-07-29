с чего всё началось

Политика Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.

Транспорт В Испании из-за забастовки отменят более тысячи поездов Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.

Футбол «Интер» повысил предложение по Джеко Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Транспорт Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.

Космос Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс» Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Экономика Российские компании показали существенный рост финансовых результатов Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Происшествия Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.

Технологии Сбой произошел в работе мессенджера Slack В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.

Футбол «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова отмечает 10 месяцев отношений с любимым человеком Известная российская балерина Анастасия Волочкова отмечает 10 месяцев отношений с любимым человеком, чье имя и лицо она продолжает тщательно скрывать от поклонников.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты на Аляске Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.

Космос Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.

Гаджеты Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

Общество Суд разрешил кинотеатру не платить за музыку в американских фильмах Российское авторское общество (РАО) не имеет права собирать с кинотеатров отчисления в пользу американских композиторов, решил 24 июля Суд по интеллектуальным правам.

Политика В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности появления должности специального посланника генерального секретаря ООН по делам Украины.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.