Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новости10:57

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Financial Times восхитилось российской налоговой системой

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На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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ИА «Ореанда-Новости» О намерении украинских властей реформировать Службу безопасности (СБУ) рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в беседе с Телеканалом «24».
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