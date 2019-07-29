Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось
Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новости10:57

Подробнее о событии

Financial Times восхитилось российской налоговой системой

Взгляд.ру12:11

Financial Times (Великобритания): Россия создает фининспектора будущего (Financial Times)

ИноСМИ09:55

Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России

РЕН ТВ12:43

Журналиста Financial Times восхитила российская система налогообложения

Московский Комсомолец11:44

Ситуация с взиманием НДС в РФ благодаря информтехнологиям в разы лучше, нежели в Великобритании

Финмаркет10:59

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

РИА Новости10:57

В ФНС сообщили, что технологии позволили сократить недобор средств по НДС с 20% до 1%

ТАСС13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:07, Ашберн
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Обновлено в 15:06
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Астрахани госпитализировали 10 иранских моряков с признаками ОРВИ

Экипаж иранского судна обратился за медпомощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщил во вторник ТАСС представитель порта.
Обновлено в 17:33
Футбол

Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»

Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Футбол

Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии

Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.
Обновлено в 15:46
Политика

Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к РФ

По мнению Джона Хербста, деятельность президента Украины сближается с курсом Порошенко Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст прокомментировал политику президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Космос

Нижнему Тагилу 300 лет. Малая Земля Вагонки. Мефодий Веремьев

Обновлено в 02:21
Политика

Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

"Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", - заявил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 16:04
Футбол

«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА

«Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА.
Обновлено в 15:50
Политика

В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России

Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне

Обновлено в 06:12
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Космос

Ахуна Монс на Церере демонстрирует динамичную геологию

Обновлено в 10:29
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Кино

Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е

Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено в 09:21
Политика

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым

В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика

Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильем

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика

Украина планирует возобновить газовые переговоры с Россией

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты

Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе

Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.
Обновлено в 15:35
Главное