с чего всё началось

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Армия и оружие В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".

Авто Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми» Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.

Политика Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Космос Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.

Общество Названы основные признаки профессионального выгорания Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Экономика Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.

Экономика Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.

Авто Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport.