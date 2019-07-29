Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новостивчера в 10:57

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Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России

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