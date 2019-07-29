Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новостивчера в 10:57
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Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
Источники FT: «Яндекс» и Сбербанк «дерутся, как кошки с собаками»
Один из собеседников FT заявил, что Сбербанк и «Яндекс» «дерутся как кошки с собаками» из-за вопросов по управлению «Яндекс.Маркетом».
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 02:27
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Происшествия
Мужчина толкнул женщину с ребенком под поезд в Германии
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Недвед: «„Ювентус“ получил несколько предложений по Дибале»
Туринский "Ювентус" получил несколько предложений по трансферу аргентинского вингера Пауло Дибалы.
Обновлено в 01:28
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина
По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Футболиста Неймара больше не обвиняют в изнасиловании
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года
Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 00:58
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27