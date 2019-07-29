Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новости10:57
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Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Наука
Геном дракона Комодо рассказывает историю развития
Как только ученые получили последовательность, они использовали вычислительные инструменты, чтобы сравнить ее с другими рептилиями и посмотреть, что делает геном дракона Комодо уникальным.
Обновлено в 13:20
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Общество
Лесные пожары в Сибири. Собрали всю информацию к этому часу
Пожары в Сибири начались в середине июля. Площадь возгораний увеличивается с каждым днем.
Обновлено в 07:09
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Музыка
Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
Обновлено в 05:16
Футбол
Блан отказался возглавить «Зенит»
Французский специалист Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football.
Обновлено в 13:23
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Общество
В Тулуне уровень воды в реке превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см, пишет "РИА Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК в I полугодии выросла в 1,7 раза, до 5,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК, входит в "Россети") по РСБУ в первом полугодии выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,055 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 03:40
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболиста
За время своей карьеры футболист выступал за различные европейские команды и в общей сложности завоевал 20 трофеев.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Генштаб РФ обвинил США в разграблении сирийской нефти
Генштаб РФ обвинил США в разграблении нефтяных объектов и месторождения в Заевфратье.
Обновлено в 07:13
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане
В Москве обнаружили тело молодой девушки, которое поместили в чемодан.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Футбол
Кавани может перейти в «Интер», если миланцы не подпишут Джеко
По информации источника, миланский клуб рассматривает вариант с Кавани в случае, если не получится подписать форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено в 10:33