Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новостивчера в 10:57

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Ситуация с взиманием НДС в РФ благодаря информтехнологиям в разы лучше, нежели в Великобритании

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Financial Times восхитилось российской налоговой системой

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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

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ИноСМИвчера в 09:55
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
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У Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

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Как сообщал президент Huawei Жэнь Чжэнфэй, американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки и остановке роста компании.
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Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате

Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
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54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 10:18
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
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Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру

Обновлено в 05:34
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
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Илье Яшину дали еще 10 суток ареста

Обновлено в 06:27
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Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия

AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии

Обновлено вчера в 10:53
Политика

Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США

Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Автоспорт

Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой

Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалился

Курс фунта стерлингов опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Москве вынесли приговор участникам «банды Емели»

Вынесенный приговор был основан на вердикте присяжных заседателей, признавших членов банды виновными и не заслуживающими снисхождения.
Обновлено в 06:30
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
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Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани

Обновлено в 04:46
Общество

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29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
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Энергетика

Квартальная прибыль BP практически не изменилась

Выручка BP во втором квартале сократилась на 4,1%, до $73,75 млрд.
Обновлено в 05:51
Политика

Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов

Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.
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Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17

Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.
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Общество

В трех сибирских регионах ввели режим ЧС из-за пожаров

Обновлено вчера в 09:49
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