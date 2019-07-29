с чего всё началось

Экономика Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США Как сообщал президент Huawei Жэнь Чжэнфэй, американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки и остановке роста компании.

Музыка Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.

Армия и оружие В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С» Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».

Космос Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

Политика Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.

Армия и оружие Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Автоспорт Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.

Происшествия Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.

Экономика Фунт стерлингов рекордно обвалился Курс фунта стерлингов опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Происшествия В Москве вынесли приговор участникам «банды Емели» Вынесенный приговор был основан на вердикте присяжных заседателей, признавших членов банды виновными и не заслуживающими снисхождения.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Общество 29% россиян не хватает денег на отпуск 29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Энергетика Квартальная прибыль BP практически не изменилась Выручка BP во втором квартале сократилась на 4,1%, до $73,75 млрд.

Политика Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.