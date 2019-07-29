Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новостивчера в 10:57
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Экономика
Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США
Как сообщал президент Huawei Жэнь Чжэнфэй, американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки и остановке роста компании.
Обновлено в 06:27
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 10:18
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Самедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру
Обновлено в 05:34
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Илье Яшину дали еще 10 суток ареста
Обновлено в 06:27
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Автоспорт
Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой
Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Экономика
Фунт стерлингов рекордно обвалился
Курс фунта стерлингов опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Москве вынесли приговор участникам «банды Емели»
Вынесенный приговор был основан на вердикте присяжных заседателей, признавших членов банды виновными и не заслуживающими снисхождения.
Обновлено в 06:30
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
29% россиян не хватает денег на отпуск
29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Энергетика
Квартальная прибыль BP практически не изменилась
Выручка BP во втором квартале сократилась на 4,1%, до $73,75 млрд.
Обновлено в 05:51
Политика
Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов
Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.
Обновлено в 06:03
Политика
Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17
Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:28
Общество
В трех сибирских регионах ввели режим ЧС из-за пожаров
Обновлено вчера в 09:49