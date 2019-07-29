с чего всё началось

Хоккей Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси» на $9 млн В апреле этого года 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но не провел за него ни одного матча.

Происшествия Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Политика Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России В конгрессе США призвали президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.

Футбол Лоран Блан отказался возглавить «Зенит» Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football.

Футбол Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию» Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Происшествия Главу Совета тейпов Ингушетии оштрафовали за распространение фейков Суд оштрафовал зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева по закону о фейковых новостях Даскиева задержали 16 мая в Магасе.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Политика Сахалин стал большой потерей для Китая В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».

Экономика ИКАР повысил прогноз по сбору пшеницы в России на этот год За последнее время эксперты зернового рынка существенно снизили прогнозы сбора зерна в этом году из-за аномально жаркого июня и снижения урожайности в основных зернопроизводящих регионах.

Политика Украина планирует возобновить газовые переговоры с Россией Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост.

Футбол «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Футбол Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».

Политика В Крыму оценили отказ Украины подавать воду в Крым Власти Украины страдают "алогизмами", отказываясь подавать воду в Крым, но продолжая говорить, что в Крыму живут украинские граждане, заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.

Космос Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Политика Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Политика Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».