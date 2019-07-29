Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новости10:57

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Financial Times восхитилось российской налоговой системой

Взгляд.ру12:11

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Журналиста Financial Times восхитила российская система налогообложения

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Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России

РЕН ТВ12:43

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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

РИА Новости10:57

Financial Times (Великобритания): Россия создает фининспектора будущего (Financial Times)

ИноСМИ09:55
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
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Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
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В конгрессе США призвали президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
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Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»

Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football.
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Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»

Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
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Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Главу Совета тейпов Ингушетии оштрафовали за распространение фейков

Суд оштрафовал зампреда и исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева по закону о фейковых новостях Даскиева задержали 16 мая в Магасе.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»

Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018-м году.
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Сахалин стал большой потерей для Китая

В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
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Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
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ИКАР повысил прогноз по сбору пшеницы в России на этот год

За последнее время эксперты зернового рынка существенно снизили прогнозы сбора зерна в этом году из-за аномально жаркого июня и снижения урожайности в основных зернопроизводящих регионах.
Обновлено в 08:02
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост.
Обновлено в 08:37
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«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
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Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено в 15:31
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В Крыму оценили отказ Украины подавать воду в Крым

Власти Украины страдают "алогизмами", отказываясь подавать воду в Крым, но продолжая говорить, что в Крыму живут украинские граждане, заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

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Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
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Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
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Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
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Во время поездки в Северную Осетию 18-летний пятигорчанин оказался в селении Даргавс, куда гид привёз туристическую группу, дабы гости республики могли посетить «Город мёртвых».
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Индия закупает в РФ ракеты «воздух-воздух» для истребителей Су-30МКИ

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