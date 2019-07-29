Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Читать в источнике
Комментировать103
Михаил Мишустин
Они продали три капучино, один эспрессо и один латте. Что-то из этого — ваше.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК вчера в 15:40
с чего всё началось
Журналист Financial Times
 Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
РИА Новостивчера в 10:57

Подробнее о событии

Ситуация с взиманием НДС в РФ благодаря информтехнологиям в разы лучше, нежели в Великобритании

Финмаркетвчера в 10:59

Financial Times восхитилось российской налоговой системой

Взгляд.рувчера в 12:11

В ФНС сообщили, что технологии позволили сократить недобор средств по НДС с 20% до 1%

ТАССвчера в 13:28

Журналист Financial Times восхищен системой налогообложения России

РЕН ТВвчера в 12:43

Мишустин: Цифровизация позволила сократить недобор средств по НДС до 1%

Российская газета04:45

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

РИА Новостивчера в 10:57

Financial Times (Великобритания): Россия создает фининспектора будущего (Financial Times)

ИноСМИвчера в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Рязани горит комбайновый завод

На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Футбол

Моуринью: «Не могу наслаждаться жизнью без футбола»

Друзья говорили мне: "Наслаждайся жизнью".
Обновлено в 03:18
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

В Киеве определили срок «исчезновения Украины»

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 03:48
Кино

Фильм «Т-34» завоевал две награды фестиваля имени Джеки Чана

Обновлено вчера в 11:20
Политика

Порошенко отрицает возбуждение против него уголовных дел

Бывший украинский президент, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отрицает факт того, что в отношении него на Украине были открыты уголовные производства.
Обновлено в 03:56
Политика

Трампа призывают ввести новые санкции против России

«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля

Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Обновлено в 01:40
Футбол

Бэйл отказался играть за «Реал»

В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Кино

Премьера популярного сериала «Санта-Барбара» состоялась 35 лет назад

Первая серия "Санта-Барбары" вышла на экраны 30 июля 1984 года. Отмечается, что это один из самых длинных сериалов в мире.
Обновлено в 04:14
Авто

Mercedes-AMG заявляет, что их следующие модели будут менее шумными

В интервью зарубежному изданию Motoring Бастиан Богеншуц, глава Mercedes-AMG по планированию выпуска компактных автомобилей, заявил, что на все страны так или иначе влияют законодательные изменения в Европе.
Обновлено в 02:07
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:50
Кино

Владимир Машков назвал условие своего возвращения в кино

Обновлено в 04:24
Путешествия

Люцерн введет налог на туристические автобусы

Власти швейцарского города Люцерн в октябре введут налог на туристические автобусы для групп, которые не остаются в городе на ночевку.
Обновлено в 04:32
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Наука

В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами людей и грызунов

Обновлено в 03:14
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Обновлено в 03:49
Общество

29% россиян не хватает денег на отпуск

29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Главное