с чего всё началось

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Политика Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что его партия «Европейская солидарность»могла занять второе место на недавно прошедших в стране досрочных парламентских выборах, если бы не ряд других политических сил, отказавшихся от объединения.

Экономика Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Футбол В Англии начнут по-новому удалять футболистов Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика Зеленский освободил Короля Артура от должности «Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.

Политика Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

Экономика Банки стали прощать долги россиянам Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.

Космос Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году Япония и Индия планируют в сентябре 2023 года отправить совместную миссию на Луну, чтобы найти воду в кратерах в районе Южного полюса, сообщает газета «Иомиури».

Политика Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.

Политика В Киеве определили срок «исчезновения Украины» Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Общество Из-за лесных пожаров в сибирских регионах вводят режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в трех регионах России: полностью в Красноярском крае и Иркутской области, частично в Бурятии.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Происшествия На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены утром из-за падения человека на пути.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пожаловалась, что ест один раз в день Выяснилось, что артистка есть либо один раз в день либо вообще остается голодной.

Музыка Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.