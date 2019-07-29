с чего всё началось

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Кино «Санта-Барбара» отмечает 35-летие со дня выхода первой серии Сегодня, 30 июля, исполняется 35 лет со дня выхода на телеэкраны культового американского сериала «Санта-Барбара», который потом продолжался 2137 серий.

Политика Порошенко заявил, что не намерен прятаться Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.

Энергетика Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРС Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк в преддверии заседания.

Хоккей Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.

Политика Помпео заявил о пяти «вмешательствах России» в выборы США Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что, по его данным, Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, как минимум, пять раз, сообщает RT.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Происшествия Яхта с шестью людьми на борту терпит бедствие в Белом море Яхта «Крейсер», на борту которой находится шесть человек, терпит бедствие в Белом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Экономика Банки стали прощать долги россиянам Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.

Экономика Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.

Здоровье Врачей предложили премировать за выявление рака В Министерстве здравоохранения России предложили ввести для врачей дополнительные выплаты из государственного бюджета за выявление онкологических заболеваний на профосмотрах или диспансеризации.