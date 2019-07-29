Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новостивчера в 10:57
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Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Кино
«Санта-Барбара» отмечает 35-летие со дня выхода первой серии
Сегодня, 30 июля, исполняется 35 лет со дня выхода на телеэкраны культового американского сериала «Санта-Барбара», который потом продолжался 2137 серий.
Обновлено в 01:31
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРС
Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк в преддверии заседания.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Хоккей
Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 01:54
Экономика
Минкульт выделит 104 млн рублей на развитие культурных объектов Крыма
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Обновлено в 02:40
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Помпео заявил о пяти «вмешательствах России» в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что, по его данным, Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, как минимум, пять раз, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Яхта с шестью людьми на борту терпит бедствие в Белом море
Яхта «Крейсер», на борту которой находится шесть человек, терпит бедствие в Белом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:01
Экономика
Банки стали прощать долги россиянам
Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
19 пьяных танкистов ВСУ задержаны в ДНР
Обновлено в 02:54
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Врачей предложили премировать за выявление рака
В Министерстве здравоохранения России предложили ввести для врачей дополнительные выплаты из государственного бюджета за выявление онкологических заболеваний на профосмотрах или диспансеризации.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с 37-летием
Актриса Елизавета Боярская в понедельник, 29 июля, выложила милый пост в Instagram, в котором поздравила своего супруга, Максима Матвеева, с 37-летием.
Обновлено вчера в 12:17