Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новостивчера в 10:57
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Финансы
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей
За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.
Обновлено в 07:45
Спорт
Финская лыжница Ноусиайнен скончалась в возрасте 36 лет
Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 07:39
Политика
Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
По словам ветерана внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, Москва занимается подготовкой крупномасштабной военной операции против Киева.
Обновлено в 05:19
Путешествия
Сочи назвали самым популярным курортом у россиян
Обновлено в 06:32
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
Минздрав предложил доплачивать врачам за выявление рака
За выявление рака у пациентов врачам планируют выплачивать премию в размере 500 рублей, говорится в проекте Минздрава, опубликованном 29 июля на портале нормативно правовых актов правительства.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Спорт
Голодец возглавила координационный совет чемпионата мира-2022
Обновлено в 06:32