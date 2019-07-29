с чего всё началось

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Общество BlaBlaCar могут заблокировать в России Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.

Финансы «Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.

Спорт Финская лыжница Ноусиайнен скончалась в возрасте 36 лет Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Политика Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины По словам ветерана внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, Москва занимается подготовкой крупномасштабной военной операции против Киева.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Происшествия В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.

Футбол В Англии введут временные удаления футболистов Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.

Футбол Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака» Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.

Здоровье Минздрав предложил доплачивать врачам за выявление рака За выявление рака у пациентов врачам планируют выплачивать премию в размере 500 рублей, говорится в проекте Минздрава, опубликованном 29 июля на портале нормативно правовых актов правительства.