Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложенияРИА Новости вчера в 10:57
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новостивчера в 10:57
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Футбол
Футболист Александр Самедов объявил о завершении карьеры
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Светлана Лобода с дочкой появилась за кулисами концерта Rammstein
В течение почти всего концерта Светлана внимательно наблюдала за происходящим на сцене, а также снимала выступление немецкого коллектива на телефон, а под конец концертной программы вместе с дочкой отправилась за кулисы, сообщает Телеграм-канал «Только никому».
Обновлено в 03:14
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:23
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Автоспорт
Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой
Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Brent подорожала до $64,1 за баррель
К 8:22 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,09 за баррель, это на $0,38 (0,6%) выше закрытия понедельника.
Обновлено в 02:03
Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Путешествия
Люцерн введет налог на туристические автобусы
Власти швейцарского города Люцерн в октябре введут налог на туристические автобусы для групп, которые не остаются в городе на ночевку.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб
Обновлено в 01:08
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Политика
Советник Зеленского порассуждал о лечении людей разных рас
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью газете «Ваше здоровье» о врачебной помощи людям разных рас.
Обновлено в 04:45
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Свердловская больница усилилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение»
Модернизация больницы проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранения».
Обновлено в 06:16
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Космос
Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году
Япония и Индия планируют в сентябре 2023 года отправить совместную миссию на Луну, чтобы найти воду в кратерах в районе Южного полюса, сообщает газета «Иомиури».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ
По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Володин рассказал о судьбе Порошенко и лидеров «цветных революций»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил судьбы экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.
Обновлено в 06:05