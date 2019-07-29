с чего всё началось

Армия и оружие Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Шоу-бизнес Светлана Лобода с дочкой появилась за кулисами концерта Rammstein В течение почти всего концерта Светлана внимательно наблюдала за происходящим на сцене, а также снимала выступление немецкого коллектива на телефон, а под конец концертной программы вместе с дочкой отправилась за кулисы, сообщает Телеграм-канал «Только никому».

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Автоспорт Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.

Музыка Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.

Энергетика Brent подорожала до $64,1 за баррель К 8:22 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,09 за баррель, это на $0,38 (0,6%) выше закрытия понедельника.

Общество Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.

Путешествия Люцерн введет налог на туристические автобусы Власти швейцарского города Люцерн в октябре введут налог на туристические автобусы для групп, которые не остаются в городе на ночевку.

Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Политика Советник Зеленского порассуждал о лечении людей разных рас Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью газете «Ваше здоровье» о врачебной помощи людям разных рас.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Политика Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Космос Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году Япония и Индия планируют в сентябре 2023 года отправить совместную миссию на Луну, чтобы найти воду в кратерах в районе Южного полюса, сообщает газета «Иомиури».

Происшествия Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.