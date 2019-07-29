Экономика

Financial Times восхитилась российской налоговой системойРоссийская газета 13:23

Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.
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Журналист Financial Times восхитился российской системой налогообложения

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