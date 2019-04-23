Экономика
«Финам» продаёт новостной агрегатор СМИ2Профиль 03:08
Инвестиционный холдинг «Финам» выставил на продажу новостной агрегатор СМИ2. Стоимость актива оценивается в 3,8 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
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Происшествия
СК сообщил о новой волне обысков по «делу Арашуковых»
В Москве и других городах проходит свыше 30 обысков у предполагаемых фигурантов "дела Арашуковых", задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкессии, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Обновлено в 07:47
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Политика
В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.
Обновлено в 06:40
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Политика
Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео
Автомобили делегации КНДР, которые уже доставили во Владивосток, попали в объектив видеокамер.
Обновлено в 07:44
Футбол
Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмы
Сезон закончен из-за разрыва ахилла.
Обновлено вчера в 18:33
Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit
Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.
Обновлено в 06:39
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Политика
Коломойский объявил о возвращении на Украину
Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Общество
Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
Транспорт
Власти Саратова анонсировали начало строительства отеля «Mercure»
Нашим коллегам удалось выяснить, что изменения в Генплан внесены по инициативе ООО "Боконцепт отель" (учредитель Юлия Ашуркова, директор Александр Ключков).
Обновлено в 07:33
Здоровье
Медики назвали способ избежать ранней смерти
Обновлено в 03:59
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой Зеландии
Несколько взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападение в Новой Зеландии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14