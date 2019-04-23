Экономика

«Финам» продаёт новостной агрегатор СМИ2Профиль 03:08

Инвестиционный холдинг «Финам» выставил на продажу новостной агрегатор СМИ2. Стоимость актива оценивается в 3,8 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
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Инвестиционный холдин «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2

Эхо Москвывчера в 20:04

На СМИ2 нагоняют покупательский трафик

Коммерсантъвчера в 14:19

«Финам» готов продать агрегатор СМИ2 за 3,8 млрд рублей

Реальное времявчера в 16:51

Генеральный директор СМИ2 Анна Иванова покинет пост

Национальная служба новостейвчера в 15:54

Гендиректор СМИ2 покинет свой пост

Интерфаксвчера в 15:29

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Ведомостивчера в 18:59

СМИ2 готовят к продаже

BFM.ruвчера в 15:35
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Происшествия

СК сообщил о новой волне обысков по «делу Арашуковых»

В Москве и других городах проходит свыше 30 обысков у предполагаемых фигурантов "дела Арашуковых", задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкессии, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Обновлено в 07:47
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Политика

В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.
Обновлено в 06:40
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Политика

Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео

Автомобили делегации КНДР, которые уже доставили во Владивосток, попали в объектив видеокамер.
Обновлено в 07:44
Футбол

Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмы

Сезон закончен из-за разрыва ахилла.
Обновлено вчера в 18:33
Общество

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit

Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.
Обновлено в 06:39
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Политика

Коломойский объявил о возвращении на Украину

Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Общество

Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
Транспорт

Власти Саратова анонсировали начало строительства отеля «Mercure»

Нашим коллегам удалось выяснить, что изменения в Генплан внесены по инициативе ООО "Боконцепт отель" (учредитель Юлия Ашуркова, директор Александр Ключков).
Обновлено в 07:33
Здоровье

Медики назвали способ избежать ранней смерти

Обновлено в 03:59
Политика

Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за нападение в Новой Зеландии

Несколько взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке совершили экстремисты в ответ на нападение в Новой Зеландии.
Обновлено в 06:04
Транспорт

Время поездки из Москвы в Петербург пообещали уменьшить до двух часов

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц

Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:15
Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
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