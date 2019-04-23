Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2Ведомости вчера в 18:59
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. Эту информацию газете подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» Юрий Белоусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с женой
Андрей Григорьев-Аполлонов призвал поклонников не переживать за него и его семью, а также выразил уверенность в том, что ему и Марии все же удастся сохранить приятельские отношения после стольких лет официального брака.
Обновлено в 02:04
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Политика
Вассерман: срок Зеленского закончится негодованием украинцев
Говоря о перспективах свежеиспеченного политика, Вассерман сказал, что Зеленский не случайно говорит о том, что идет на один президентский срок.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Например, DASH-диета может нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за две недели.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова больше не плачет в подушку, а Алексей Чумаков игнорирует дураков
Среди российских знаменитостей немало смельчаков, которые однажды или даже не единожды попробовали себя в графоманстве.
Обновлено в 03:00
Политика
Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Авто
Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5
Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.
Обновлено в 02:15
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В модельном ряду бренда новинка займет место между RAV4 и C-HR.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Москве ограбили артистку ансамбля ФСБ, сообщил источник
Скрипку за 1,3 миллиона рублей украли у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ в Москве, но инструмент быстро удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:14
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
На Урале ФАС завела дело против застройщика из-за рекламы с эвфемизмом
В отношении крупного свердловского застройщика завели дело из-за неэтичной рекламы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон
Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Гройсман рассказал о своем политическом будущем
Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен создать новую политическую силу и участвовать в осенних парламентских выборах.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Tesla показала работу автопилота на видео
Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина
Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Певец напомнил Харламову, что у того подрастает маленькая дочка Анастасия.
Обновлено в 03:00
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00