Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в ПортугалииТАСС вчера в 17:19

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях «Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.

Происшествия В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Политика Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией В Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Легвольд заявил, что эскалация конфликта может якобы произойти на границах с Украиной или в одном из других регионов между Россией и НАТО.

Происшествия Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

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Общество Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.

Здоровье В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов В региональном центре появится электронная база маломобильных пациентов.

Политика Савченко предсказала потерю Донбасса Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс.

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Политика Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией «Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Происшествия СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.

Политика Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.

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