Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в ПортугалииТАСС 17:19
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Португалия - Швейцария ~ прогноз на полуфинал Лиги Наций: гостей явно недооценивают?
Sport-placeвчера в 01:13
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Здоровье
Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии
Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.
Обновлено в 21:33
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Футбол
«Лион» опроверг информацию о продаже Менди в «Реал»
«Лион» выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения о договоренности с мадридским «Реалом» по трансферу защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 16:53
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:30
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии
В аэропорту Анталии находятся 342 уфимца.
Обновлено в 23:03
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 21:55
Политика
Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли
После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».
Обновлено в 05:35
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе»
Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено в 22:34
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Происшествия
Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Музыка
Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда
Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено в 15:58
Кино
В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию
В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено в 09:19
Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Здоровье
Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду
Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено в 22:10
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес
Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55