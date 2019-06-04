Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в ПортугалииТАСС 17:19

Португалия — Швейцария
завтра
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов.
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