Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в ПортугалииТАСС вчера в 17:19

Португалия — Швейцария
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов.
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