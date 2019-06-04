Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в ПортугалииТАСС вчера в 17:19

Португалия — Швейцария
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новинка в меню! Копа Европа 2019

Soccer.ru03:17

Португалия – Швейцария: до 10 000 рублей от БК «Лига Ставок» новым игрокам

Спорт-Экспресс01:00

Португалия – Швейцария: прогноз и ставка на матч Лиги наций

ODDS.ruвчера в 17:20

Португалия – Швейцария: прогноз Евгения Ловчева на полуфинал Лиги наций

Чемпионат04:00

Лига Наций УЕФА. Ставки букмекеров на матч Португалия – Швейцария

Букмекеры.рф05:05

Португалия — Швейцария: прогноз Майкла Оуэна на полуфинал Лиги наций УЕФА

Sport24.ruвчера в 20:00

Португалия-Швейцария 05.06.2019 прогноз П1

Sport-place02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Американский профессор: если США и РФ столкнутся, то только в Европе

Наиболее вероятным местом вооруженного столкновения почетный профессор считает не Сирию и Ближний Восток, а Украину.
Обновлено в 03:58
Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре найдено тело шестой жертвы серийного убийцы

На Кипре обнаружили тело еще одной жертвы серийного убийцы — останки были извлечены из красного ядовитого озера Коккинопезоула, расположенного в населенном пункте Митсеро, что в двадцати восьми километрах от Никосии, столицы Республики Кипр.
Обновлено в 02:59
Общество

Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Политика

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья

Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Спорт

Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Наука

Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры

Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

«Рубин» отправил Бердыева в отставку

Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:14
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Появилось видео с места нового минометного удара киевских силовиков по столице ДНР

Видео с места обстрела опубликовала на своем YouTube-канале Народная милиция самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила провокационный клип

Группа "Ленинград" представила клип на песню "i_$uss". Видео опубликовано на канале коллектива в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 04:21
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Наука

«Газпром нефть» представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

Обновлено в 03:15
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля

Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное