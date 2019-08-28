Кино
Народные новостиФинальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Финальный трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли появился в Сети. Он был опубликован на YouTube-канале WBRussia.
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Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета 10:21
Происшествия
В Театре.doc сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуалистах
В Театре.doc неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа», сообщила радио «Эхо Москвы» режиссер Анастасия Патлай.
Коммерсантъ 15:33
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Авто
JAC привезёт в Россию два новых кроссовера
Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем первым в Россию приедет среднеразмерный S7, который сейчас проходит сертификацию.
Автоновости дня 02:26
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Гаджеты
Apple внезапно выпустила бета-версию iOS 13.1
Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.1 для разработчиков.
MobiDevices 04:23
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Политика
Путин поручил расширить сеть заправок в Забайкалье
«Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Александру Новаку и президенту компании «Роснефть» Игорю Сечину доложить о возможных вариантах поддержки в плане обеспечения присутствия заправочных станций компаний с государственным участием на территории Забайкальского края», - говорится в сообщении.
Заб.Ру 20:06
Политика
МИД ФРГ призвал все страны ЕС спасать африканских мигрантов
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому изданию заявил о том, что Страны ЕС нуждаются в совместном решении вопроса спасения африканских мигрантов, которые пытаются достичь берегов европейских стран.
АБН 19:23
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег
ИА «Ореанда-Новости» Завотделением хирургии городской клинической больницы №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев сообщил, что низкая зарплата не является причиной ухода врачей.
Ореанда-Новости 02:54
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru 10:55
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Массовое отравление роллами произошло в Самаре
В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:30
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета 13:11
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru 09:32
Футбол
«Спартак»: Кононов понимает, как обыграть «Брагу»
Что касается состава «Спартака» на игру с «Брагой», то Кононов не стал уточнять, кто готовится, но и так известно, что опять не смогут выйти Ларссон и Тиль.
Bobsoccer 12:01
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски переполошила растительностью в неподобающем месте
Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок.
Дни.ру 19:11
Космос
NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах
Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости 01:18
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31