Кино

Народные новостиНародные новостиФинальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети

Финальный трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли появился в Сети. Он был опубликован на YouTube-канале WBRussia.
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В Сети появился финальный трейлер «Джокера» на русском языке

Газета.Ru17:54

Вышел дублированный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Российская газета13:53

Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Life.ru14:12

В сети появился финальный трейлер «Джокера»

REGNUM13:55

Финальный трейлер «Джокера» появился в Сети

News.ru13:15

Трейлер нового «Джокера» появился в Сети

Известия15:45

Опубликован трейлер нового «Джокера»

Lenta.ru12:35
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Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

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Газета.Ru вчера в 14:49
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В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Российская газета 10:21
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В Театре.doc неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа», сообщила радио «Эхо Москвы» режиссер Анастасия Патлай.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
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Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем первым в Россию приедет среднеразмерный S7, который сейчас проходит сертификацию.
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В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
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Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.1 для разработчиков.
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По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
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Политика

Путин поручил расширить сеть заправок в Забайкалье

«Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Александру Новаку и президенту компании «Роснефть» Игорю Сечину доложить о возможных вариантах поддержки в плане обеспечения присутствия заправочных станций компаний с государственным участием на территории Забайкальского края», - говорится в сообщении.
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МИД ФРГ призвал все страны ЕС спасать африканских мигрантов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому изданию заявил о том, что Страны ЕС нуждаются в совместном решении вопроса спасения африканских мигрантов, которые пытаются достичь берегов европейских стран.
АБН 19:23
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Хирург из Нижнего Тагила раскрыл причины увольнения коллег

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Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
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Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси

В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
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Шоу-бизнес

Бузова ответила на идею Акимова о пропаганде безопасности на дорогах

РБК 18:26
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
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В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

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Массовое отравление роллами произошло в Самаре

В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:30
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Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
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Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября

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