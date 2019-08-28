Кино

ПрофильПрофильПоявился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. В российском прокате фильм появится 3 октября.
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В Сети появился финальный трейлер «Джокера» на русском языке

Газета.Ru17:54

Трейлер нового «Джокера» появился в Сети

Известия15:45

Опубликован трейлер нового «Джокера»

Lenta.ru12:35

Вышел дублированный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Российская газета13:53

Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Life.ru14:12

Премьера нового трейлера фильма «Джокер»

Kinonews.ru13:16

Названа дата премьеры нового фильма о Джокере

VSE42 Новости26 августа в 05:20
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева назначила свою преемницу на эстраде

GreatLove 11:04
Авто

Toyota и Suzuki теперь работают вместе

Добавим, что переговоры о создании альянса между Toyota и Suzuki начались еще осенью 2016 года.
Quto.ru 06:50
Политика

США открыли в своем посольстве в Колумбии отдел по делам Венесуэлы

Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
ТАСС 12:44
Интернет

Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября

Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Театры

РАМТ поставит новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда

Как рассказали в театре, драматург решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве (писатель родился в 1937 году в Чехословакии), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.
ТАСС 07:00
Театры

Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Космос

Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу

В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
SNG.Today вчера в 22:05
Единоборства

Нурмагомедов назвал Порье своей добычей

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
RT на русском 14:34
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Наука

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Культура

Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил отличие Волочковой и Бузовой от настоящих звёзд

News.ru 18:42
Наука

Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России

Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52
Политика

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Финансы

Минфин США отказался от долларовых интервенций

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Общество

Росстат определил среднесуточную калорийность рациона россиян

Федеральная служба государственной статистики выяснила среднесуточную калорийность рациона жителей России.
iReactor 01:26
Футбол

«Ювентус» вышел на 3-е место по популярности в Instagram

Туринский клуб опередил по этому показателю «Манчестер Юнайтед» и вышел на 3-е место среди футбольных клубов.
Спорт-Экспресс 21:11
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В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
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Украинский суд освободил Кирилла Вышинского

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Экономика

Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников

Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Экономика

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Борат».
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