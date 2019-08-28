Кино
ПрофильПоявился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. В российском прокате фильм появится 3 октября.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева назначила свою преемницу на эстраде
GreatLove 11:04
Авто
Toyota и Suzuki теперь работают вместе
Добавим, что переговоры о создании альянса между Toyota и Suzuki начались еще осенью 2016 года.
Quto.ru 06:50
Политика
США открыли в своем посольстве в Колумбии отдел по делам Венесуэлы
Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
ТАСС 12:44
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Театры
РАМТ поставит новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда
Как рассказали в театре, драматург решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве (писатель родился в 1937 году в Чехословакии), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.
ТАСС 07:00
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Космос
Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу
В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
SNG.Today вчера в 22:05
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
RT на русском 14:34
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Культура
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Общество
Росстат определил среднесуточную калорийность рациона россиян
Федеральная служба государственной статистики выяснила среднесуточную калорийность рациона жителей России.
iReactor 01:26
Футбол
«Ювентус» вышел на 3-е место по популярности в Instagram
Туринский клуб опередил по этому показателю «Манчестер Юнайтед» и вышел на 3-е место среди футбольных клубов.
Спорт-Экспресс 21:11
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
Российская газета 10:21
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59