Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеiReactor 07:43

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена». Генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов сообщил, что он долгое время думал, как можно удивить преданных фанатов. Глава компании решил собрать их вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой саги.

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Политика Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Армия и оружие Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.

Авто Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Космос Зима близко: смена сезонов разрушит атмосферу Плутона Ученые установили, что на Плутоне, как и на Земле, есть смена сезонов.

Политика Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.

Политика Прокуратура Китая задержала бывшего главу Интерпола Верховная прокуратура КНР решила задержать бывшего главу Интерпола Мэн Хуньвэя, подозреваемого в получении взяток, говорится на сайте прокуратуры.

Авто Завод Hino начали строить в Подмосковье Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.

Политика Украинская Рада хочет ограничить права президента На странице Валерия Писаренко, являющегося членом депутатской группы «Возрождение» в Facebook появилось сообщение о том, что Верховная Рада Украины разработала новый законопроект, согласно которому права и полномочия президента страны существенно ограничиваются и передаются премьер-министру и парламенту.

Футбол Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина "Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.

Политика Первый оштрафованный за оскорбление власти россиянин пожалуется в ЕСПЧ Житель Новгородской области Юрий Картыжев, которого первым в России оштрафовали за оскорбление власти, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Шоу-бизнес Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».

Политика СБУ проверит опрос об отделении Львовской области от Украины Служба безопасности Украины (СБУ) проверит провокационный опрос, в котором Львовскую область рассматривают в качестве независимого государства.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Шоу-бизнес Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.

Музыка Умер французский музыкант Дик Риверс Французский певец и музыкант Дик Риверс умер в Париже в день своего 74-летия. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его менеджера.

Общество Журнал People назвал самую красивую женщину года Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Энергетика Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Экономика Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.

Политика Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах Политик заявил, что необходимо провести тщательные расчёты, прежде чем говорить об установлении разного пенсионного возраста в регионах страны.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.