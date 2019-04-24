Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеiReactor 07:43

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена». Генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов сообщил, что он долгое время думал, как можно удивить преданных фанатов. Глава компании решил собрать их вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой саги.

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Общество В школах введут две новые должности Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях Актриса сделала операцию по удалению нижних грыж. Потом были процедуры по вставке нитей и разнообразные уколы.

Политика Ким Чен Ын приехал в Россию и отказался попробовать каравай После недолгой остановки бронепоезд главы КНДР выехал в Уссурийск. Это не последняя остановка, сегодня он должен приехать во Владивосток.

Политика Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.

Политика Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

Экономика У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.

Энергетика За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.

Общество Российские ветераны обозлились на «похабные» игрушки ветеранов Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев назвал появившуюся в интернет-магазинах мягкую игрушку-ветерана «похабщиной» и предложил провести рейды по торговым точкам в преддверии Дня Победы.

Политика Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Гаджеты Microsoft повысила системные требования для Windows 10 Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.

Шоу-бизнес 51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками "По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.

Здоровье Россияне стали вдвое меньше пить алкоголь В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров.

Политика Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Общество В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Наука Учёные обнаружили новый способ борьбы с ожирением Язык не просто обнаруживает вкус, но может также ощущать запахи, согласно новым исследованиям, проливающим свет на то, как мы воспринимаем ароматы.

Политика Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.

Армия и оружие МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Энергетика Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».