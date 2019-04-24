Кино
Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеРЕН ТВ 05:00
Финал заключительного сезона сериала "Игра престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена", сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса "Амедиатека". Отмечается, что финал покажут в день мировой премьеры 20 мая.
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
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Кино
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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет выстраивать отношения с Киевом после победы Владимира Зеленского на украинских выборах.
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