Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеРЕН ТВ 05:00

Финал заключительного сезона сериала "Игра престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена", сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса "Амедиатека". Отмечается, что финал покажут в день мировой премьеры 20 мая.

Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

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