Кино

Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеРЕН ТВ 05:00

Финал заключительного сезона сериала "Игра престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена", сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса "Амедиатека". Отмечается, что финал покажут в день мировой премьеры 20 мая.
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«Амедиатека» покажет финал сериала «Игра престолов» на футбольном стадионе РЖД Арена в Москве 20-го мая

Эхо Москвы06:32

Финал «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена» в Москве 20 мая

ТАСС04:58

Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на футбольном стадионе в Москве

Афиша Daily03:42

Последнюю серию «Игры престолов» покажут на экране размером с дом

Телеканал 360°04:38

На стадионе «РЖД Арена» будет показана финальная серия «Игры престолов»

Чемпионат04:05

Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД арена»

Ведомости04:43

Заключительную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Говорит Москва05:23
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