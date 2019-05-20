Кино

Финальная серия «Игры престолов» установила новый рекорд по просмотрамLife.ru вчера в 18:55

Премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей. Об этом сообщил 20 мая телеканал HBO. Как уточняется, предыдущий эпизод посмотрело около 18,4 миллиона человек.
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Последнюю серию «Игры престолов» посмотрели 19,3 млн человек

Комсомольская правда00:15

СМИ: Финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей

RT на русскомвчера в 16:01

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

Известиявчера в 16:41

СМИ: последнюю серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 млн человек

ТАССвчера в 16:35

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

РБКвчера в 16:07

Новый рекорд просмотров сериала «Игры престолов» установлен в США

Эхо Москвывчера в 18:04

Финал «Игры престолов» установил новый рекорд просмотров в США

РИА Новостивчера в 15:48
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