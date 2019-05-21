Кино
Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрамАргументы и Факты вчера в 19:43
Напомним, что более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Ранее в одном из предыдущих эпизодов поклонники шоу увидели бумажной стаканчик из сети кофеен Starbucks.
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Политика
Охрана Зеленского не пускала Ляшко на консультации в Раду
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на консультации глав фракций Верховной рады, потому что он не хотел отдавать телефон.
Обновлено в 04:24
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ
Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Калининградский онколог дал советы по раннему выявлению меланомы
Если ощущается дискомфорт от образований на коже, следует обратиться к дерматологу-онкологу.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Религия
Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается
«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике
Щёлковский городской суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, заявившего о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 03:50
Политика
Миссия МВФ начала работу на Украине
«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено вчера в 07:00
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина
Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26
Политика
Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене
Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске
Семья Жанны Фриске заподозрила ведущего Дмитрия Шепелева в незаконной продаже имущества покойной певицы.
Обновлено в 03:48
Авто
АвтоВАЗ рассказал, что ждать от серийного варианта новой Lada 4х4
В очередном выпуске программы «В самом деле» на YouTube специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал, что ждать от серийного воплощения внедорожника на самом деле.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55