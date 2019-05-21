Кино

Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрамАргументы и Факты вчера в 19:43

Напомним, что более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов». Ранее в одном из предыдущих эпизодов поклонники шоу увидели бумажной стаканчик из сети кофеен Starbucks.
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Последнюю серию «Игры престолов» посмотрели 19,3 млн человек

Комсомольская правда00:15

СМИ: Финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей

RT на русскомвчера в 16:01

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

Известиявчера в 16:41

Последнюю серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 млн человек

ТАССвчера в 16:35

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

РБКвчера в 16:07

Финал «Игры престолов» посмотрело более 19 млн человек в США

Коммерсантъвчера в 18:44

Финал «Игры престолов» установил новый рекорд просмотров в США

РИА Новостивчера в 15:48
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика

Охрана Зеленского не пускала Ляшко на консультации в Раду

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на консультации глав фракций Верховной рады, потому что он не хотел отдавать телефон.
Обновлено в 04:24
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Армия и оружие

У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Калининградский онколог дал советы по раннему выявлению меланомы

Если ощущается дискомфорт от образований на коже, следует обратиться к дерматологу-онкологу.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Религия

Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается

«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Щёлковский городской суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, заявившего о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 03:50
Политика

Миссия МВФ начала работу на Украине

«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Политика

Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»

Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено вчера в 07:00
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина

Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26
Политика

Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Политика

Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

Семья Жанны Фриске заподозрила ведущего Дмитрия Шепелева в незаконной продаже имущества покойной певицы.
Обновлено в 03:48
Авто

АвтоВАЗ рассказал, что ждать от серийного варианта новой Lada 4х4

В очередном выпуске программы «В самом деле» на YouTube специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал, что ждать от серийного воплощения внедорожника на самом деле.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
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Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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