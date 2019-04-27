Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допингГазета.Ru 12:53
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 17:52
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды
По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».
Обновлено в 13:17
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой
Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
На Шри-Ланке продлили комендантский час
На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
Обновлено в 11:11
Автоспорт
Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes
Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.
Обновлено в 15:16
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Политика
Песков пошутил, что Путин никогда не спит
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество
Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург после ремонта
В первый учебный рейс нового сезона навигации после ремонта отправился российский парусник «Крузенштерн».
Обновлено в 15:25
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Здоровье
Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов
В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу
Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Итоги финала раскритиковал и шоумен Максим Галкин.
Обновлено в 05:26
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек
Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47