Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допингГазета.Ru 12:53
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»
Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:45
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Гаджеты
Apple уличили в удалении приложений с опцией «родительского контроля»
Американская корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов.
Обновлено в 16:23
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Кино
Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»
Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Экономика
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Кино
Эмилия Кларк прогулялась в образе Джона Сноу
Актриса Эмилия Кларк, снявшаяся в роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», решила пройтись по Нью-Йорку в костюме другого героя саги — Джона Сноу.
Обновлено в 15:54
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Политика
Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу
"Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.
Обновлено в 17:30