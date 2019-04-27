Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допингГазета.Ru 12:53

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зернов сдал четыре допинг-пробы. Ему мешали готовиться к финалу Кубка Гагарина. Что стоит за скандалом с участием «Авангарда»

Матч ТВ15:36

«Мы уверены в своей позиции». Президент «Авангарда» — о допинговом скандале с хоккеистом команды

Телеканал 360°16:15

КХЛ — о допинге в «Авангарде»: «Преждевременно комментировать до завершения разбирательства»

Sport24.ru14:45

«Никаких положительных допинг-проб ни у кого нет». Комментарий «Авангарда» по ситуации с Хартли и Зерновым

Спорт-Экспресс16:05

Сушинский: положительных допинг-проб ни у кого из игроков «Авангарда» нет

РИА Новости16:16

У «Авангарда» проблемы с РУСАДА. Под угрозой — Хартли и Зернов

Sports.ru14:40

Глава РУСАДА: проверка хоккеистов на допинг была для них внеплановой

Чемпионат14:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Музыка

Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:53
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»

Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:45
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 14:48
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Гаджеты

Apple уличили в удалении приложений с опцией «родительского контроля»

Американская корпорация Apple стремится к монополии в области приложений, которые контролируют время использования мобильных телефонов.
Обновлено в 16:23
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Экономика

Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Авто

Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Кино

Эмилия Кларк прогулялась в образе Джона Сноу

Актриса Эмилия Кларк, снявшаяся в роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», решила пройтись по Нью-Йорку в костюме другого героя саги — Джона Сноу.
Обновлено в 15:54
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Футбол

«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу

"Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.
Обновлено в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное