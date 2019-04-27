Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допингГазета.Ru вчера в 12:53
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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«Никаких положительных допинг-проб ни у кого нет». Комментарий «Авангарда» по ситуации с Хартли и Зерновым
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