Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допингГазета.Ru вчера в 12:53

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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