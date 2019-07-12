Футбол
Финалист Кубка Америки намерен отклонить предложение «Локомотива»Sport24.ru вчера в 22:22
Опорный полузащитник сборной Перу и голландского «Фейеноорда» Ренато Тапиа намерен отклонить предложение московского «Локомотива», сообщает Voetbal International.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Частного расчётно-кассового центра»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ», рег. № 3420-К, г. Москва (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД- 1624)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 02:09
Футбол
«Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом»
Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров
Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Психолог назвала брак Джоли и Питта зависимостью
15 лет — именно столько исполнилось бы союзу Питта и Джоли, будь они до сих пор вместе.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
На iPhone появится алтайская клавиатура
Власти Республики Алтай помогут разработать приложение, которое установит на устройства Apple алтайскую раскладку клавиатуры.
Обновлено в 02:28
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено вчера в 03:44
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В Тыве десять человек утонули при опрокидывании автомобиля в реку
Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле.
Обновлено в 02:38
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Футбол
Спортивный директор «Динамо» побреется налысо
Роман Орещук, занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", пообещал побриться налысо, если клуб в течении трансферного окна не подпишет нападающего, сообщает Sportbox.
Обновлено вчера в 21:07
Теннис
Соперник мячом разбил до крови голову полуфиналисту Уимблдона
В ходе поединка мяч попал Рэйвену в голову после одного из ударов Кабаля.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Футбол
Кудряшов пополнил состав «Сочи»
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ".
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51