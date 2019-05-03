Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями7Дней.ру 01 мая в 22:00

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
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Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Гуайдо призвал продолжать оказывать давление на венесуэльских военных

Ранее Гуайдо заявил, что не исключает возможности иностранного военного вмешательства в дела Венесуэлы Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к своим сторонникам с призывом продолжать оказывать давление на военных с целью отстранения президента республики Николаса Мадуро, передает Интерфакс.
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