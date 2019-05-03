Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями7Дней.ру 01 мая в 22:00
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продолжает наблюдать за тем, как американские граждане подвергаются цензуре в социальных сетях.
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Армия и оружие
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Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
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