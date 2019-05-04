Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки АлсуПолит.ру 04:58
Микеллу на встречу не пригласили. Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента
По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
США отказались терпеть обогащение урана Ираном
Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В аэропорту Махачкалы задержан боевик
Силовики в аэропорту Махачкалы задержали мужчину, подозреваемого в участии в террористической организации.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке
Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии
Обновлено в 09:10
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В пригороде Кургана горит поселок Смолино
Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Авто
Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Задержанная на махачкалинской «Монстрации» рассказала, что полицейские угрожали ей убийством из-за трансгендерности
Задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале Ольга Москвитина рассказала «ОВД-Инфо» об угрозах убийством со стороны полицейских из-за трансгендерности и публикации ее личных данных в интернете.
Обновлено в 10:35
Футбол
Стартовал матч «Зенита» и «Ахмата»
Обновлено в 09:30
Энергетика
Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси
4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии
Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.
Обновлено в 07:47
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18