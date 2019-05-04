Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки АлсуПолит.ру 04:58
Микеллу на встречу не пригласили. Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Футбол
«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор»
«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор».
Обновлено в 10:50
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Наука
Физики заставили антиматерию показать волновые свойства
Наблюдения показали, что позитроны могут интерферировать друг с другом, то есть демонстрировать квантово-волновой дуализм, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advance.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский заявил, что о роспуске Рады говорить еще рано
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что еще рано говорить о роспуске Верховной рады, поскольку он еще не получил полномочий главы государства.
Обновлено в 11:26
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Политика
В Пентагоне заявили о содержании до трех миллионов мусульман в китайских «концентрационных лагерях»
Глава азиатского направления Минобороны США Рэндэл Шривер заявил, что число мусульман в китайских «лагерях политического перевоспитания» может доходить до 3 млн человек.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Журналист попал в реанимацию после нападения в центре Черкасс
В центре украинского города Черкассы в субботу утром неизвестный мужчина напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл в штате Флориде, соскользнув с взлётно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Хоккей
Воробьева расстроило качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Динамо» оступилось в игре с «Александрией»
В 27-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Александрию". Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Валерия Лучкевича.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Арсенал» открыл счет в матче с «Локомотивом»
"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
Обновлено в 12:27
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56