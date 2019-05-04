Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки АлсуПолит.ру 04:58
Микеллу на встречу не пригласили. Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол
ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае
Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Футбол
«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России
Обновлено в 13:57
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Здоровье
В Нижнекамске построят высокотехнологичный медцентр за 5–6 млрд рублей
Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.
Обновлено в 06:15
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»
Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.
Обновлено в 13:44
Авто
Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway
Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Шлеменко нокаутом победил бразильца Андраде на турнире в Челябинске
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу нокаутом над бразильцем Вискарди Андраде на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который прошел в субботу в Челябинске.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45