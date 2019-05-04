Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки АлсуПолит.ру 04:58

Микеллу на встречу не пригласили. Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

7Дней.рувчера в 10:00

Как победила дочь Алсу: финалист «Голоса» откровенно о скандале

Газета.Ru04:39

Занявший второе место участник «Голоса. Дети» высказался об итогах конкурса

РИА Новости03:39

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

Lenta.ruвчера в 22:52

Несмотря на скандал, Ержан Максим подружился с дочерью Алсу

Телепрограммавчера в 11:56

Мать финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима заявила, что дочь Алсу победила в конкурсе не из-за денег

Вокруг ТВвчера в 10:54

Занявший второе место участник «Голоса. Дети» Максим Ержан сделал заявление о дочери Алсу

Российский Диалог05:52
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол

ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму

«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество

Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»

Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 06:47
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции

Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Политика

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку

В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае

Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Футбол

«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России

Обновлено в 13:57
Авто

Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников

Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Наука

15-метровая «летающая рыба» прошла испытания

Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Здоровье

В Нижнекамске построят высокотехнологичный медцентр за 5–6 млрд рублей

Сегодня на политических дебатах в Челнах гендиректор «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) Азат Бикмурзин озвучил стоимость и примерные параметры высокотехнологичного медцентра, который будет построен в Нижнекамске.
Обновлено в 06:15
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Депутат Госдумы Ионин объяснил стрельбу из автомата в Камышлове

Обновлено в 14:14
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
Обновлено в 10:40
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.
Обновлено в 13:44
Авто

Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway

Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Единоборства

Шлеменко нокаутом победил бразильца Андраде на турнире в Челябинске

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко одержал победу нокаутом над бразильцем Вискарди Андраде на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который прошел в субботу в Челябинске.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Обновлено вчера в 23:14
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Общество

Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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