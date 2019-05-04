Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки АлсуПолит.ру 04:58

Микеллу на встречу не пригласили. Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Занявший второе место участник «Голоса. Дети» Максим Ержан сделал заявление о дочери Алсу

Российский Диалог05:52

Как победила дочь Алсу: финалист «Голоса» откровенно о скандале

Газета.Ru04:39

Мать финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима заявила, что дочь Алсу победила в конкурсе не из-за денег

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Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

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Несмотря на скандал, Ержан Максим подружился с дочерью Алсу

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Занявший второе место участник «Голоса. Дети» высказался об итогах конкурса

РИА Новости03:39

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

7Дней.рувчера в 10:00
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Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес

У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса

В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
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Футбол

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Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
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Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
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В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
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Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика

Премьер-министр Грузии назвал условия размещения военных баз в стране

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал условия размещения в стране военной базы НАТО, США или Евросоюза.
Обновлено в 14:17
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
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Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
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Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ

Салах забил 22-й гол в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров премьер-лиги.
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Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
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Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Футбол

Аджоев: мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.
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Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в Черкассах

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.
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Общество

На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
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Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
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Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
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Шоу-бизнес

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Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
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После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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