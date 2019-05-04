Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки АлсуПолит.ру 04:58
Микеллу на встречу не пригласили. Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика
Премьер-министр Грузии назвал условия размещения военных баз в стране
Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал условия размещения в стране военной базы НАТО, США или Евросоюза.
Обновлено в 14:17
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Футбол
Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ
Салах забил 22-й гол в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров премьер-лиги.
Обновлено в 15:25
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Футбол
Аджоев: мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:0), которая позволила «Зениту» досрочно стать чемпионом страны.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в Черкассах
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:28
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Футбол
Защитник «Челси» предложил оплатить штраф за тренера «Кардиффа»
После 32-го тура АПЛ главный тренер «Кардиффа» был оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судей в игре с «Челси» (1:2). Защитник синих Сесар Аспиликуэта забил первый мяч своей команды, находясь в положении вне игры.
Обновлено в 14:56
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04