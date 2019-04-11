Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдёт в СамареСпорт БИЗНЕС Online 05:19

Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС. Кубок России / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Такое решение было принято на исполкоме РФС, который сегодня прошёл Москве.
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Исполком РФС обсудил идею всегда проводить финал Кубка России в «Лужниках»

Sport24.ru07:26

Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

63.ru05:23

Дюков: не выбрали «ВТБ Арену» для финала Кубка по просьбе фанатов «Динамо»

Чемпионат07:48

Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге

Спорт-Экспресс08:29

Александр Дюков: Нам надо поддержать все стадионы, поэтому мы выбрали Самару для финала Кубка России

Советский спорт07:26

РФС создал рабочую группу для определения мест проведения финалов Кубка России

ТАСС07:54

Финал Кубка России пройдет в Самаре

Матч ТВ04:52
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Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Происшествия

В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры

Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения

Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Общество

Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов

Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»

Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.
Обновлено в 08:56
Театры

Названы победители театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»

По данным пресс-службы, эксперты поставили на первое место спектакль Радиона Букаева "Просто так" Лесосибирского драматического театра "Поиск".
Обновлено в 09:00
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Спорт

Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:18
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор ангарскому маньяку

Обновлено в 08:51
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня

Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри решили не сообщать о рождении ребенка

"Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, когда у них будет возможность отпраздновать пополнение в семье в частном порядке", - сообщил дворец.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств

Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Политика

Россияне не пострадали в ходе столкновений в Ливии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в ходе боевых действий в Ливии.
Обновлено в 09:10
Музыка

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Общество

Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак

Обновлено в 08:18
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