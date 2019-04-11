Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в СамареСпорт БИЗНЕС Online 05:19
Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС. Кубок России / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Такое решение было принято на исполкоме РФС, который сегодня прошёл Москве.
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Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры
Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения
Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Общество
Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов
Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»
Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.
Обновлено в 08:56
Театры
Названы победители театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»
По данным пресс-службы, эксперты поставили на первое место спектакль Радиона Букаева "Просто так" Лесосибирского драматического театра "Поиск".
Обновлено в 09:00
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Спорт
Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:18
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня
Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили не сообщать о рождении ребенка
"Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, когда у них будет возможность отпраздновать пополнение в семье в частном порядке", - сообщил дворец.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств
Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
Обновлено в 04:34
Политика
Россияне не пострадали в ходе столкновений в Ливии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в ходе боевых действий в Ливии.
Обновлено в 09:10
Музыка
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Общество
Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак
Обновлено в 08:18