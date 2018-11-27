Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины
РБК
12:33

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса пройдет за пределами Аргентины, сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Игра состоится 8 или 9 декабря.
РБК12:33
с чего всё началось
П ресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила
, что руководители организации и финалистов турнира — аргентинских «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта» — приняли решение провести матч 8 или 9 декабря.
Телеканал 360°12:15

Подробнее о событии

СМИ: Финал Кубка Либертадорес состоится за пределами Аргентины

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Матч финала Кубка Либертадорес пройдёт за пределами Аргентины 8 или 9 декабря

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины 8 или 9 декабря

Sports.ru11:55
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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