Победителя международного конкурса песни «Детское Евровидение — 2018» определят в Минске 25 ноября. Об этом сообщает организатор и координатор конкурса национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии. За первое место в конкурсе поборются представители 20 стран-участниц.

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Музыка Музыка Волгоградцы посоревновались в лепке вареников на скорость В рамках мероприятия гостей встречала участница фестиваля в русском народном костюме и предлагала отведать вареников «с сюрпризом», внутри были начинки сулящие исполнение различных желаний.

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Музыка Музыка Нетребко и Эйвазов впервые дадут совместный концерт в Большом театре Выступление станет первым совместным концертом пары в главном музыкальном театре страны, отметили в пресс-службе организатора вечера, компании Berin Art.