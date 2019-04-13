Культура
Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершенаSputnik Таджикистан вчера в 14:02
Красавицы, которые удостоятся званий 1-ой и 2-ой Вице-мисс Россия 2019, получат гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира. Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ.В прошлом году титул "Мисс Россия" получила Юлия Полячихина.
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Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершена
Sputnik Таджикистанвчера в 14:02
Кто станет «Мисс Россия-2019»: прямая онлайн-трансляция финала конкурса
Комсомольская правдавчера в 05:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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